Junge Wikinger und Gurten waren in "Geberlaune"

Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Weiz sind die Jungen Wikinger endgültig "durch", Gurten tankte vor dem Schlagerspiel am kommenden Sonntag bei Tabellenführer Sturm Graz ordentlich Selbstvertrauen und fegte Gleisdorf mit einem 6:0 aus der Park-21-Arena. Einzige Ausnahme im Innviertler Erfolgstrubel war OÖ-Ligist Friedburg. Die Pessentheiner-Truppe musste sich auswärts in St. Valentin mit 1:2 geschlagen geben.

In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte war es Jakob Kreuzer, der eine Unachtsamkeit der Gäste ausnutzte und zum Gurtner Führungstreffer einschoss. Dann ging es Schlag auf Schlag: Fabian Wimmleitner erzielte aus einem Konter das 2:0, gleich im Anschluss flog der Gleisdorfer Markus Ostermann mit Gelb-Rot (wegen Ballwegschlagen) vom Platz. Dann kam es ganz bitter: Gurten steigerte sich in einen Spielrausch, führte die Gäste regelrecht vor und schraubte das Ergebnis auf 6:0 hoch.

Klarer Heimerfolg gegen Weiz

Bereits mit der ersten Gelegenheit gingen die Jungen Wikinger durch Robin Ungerath in Führung. In der zweiten Spielhälfte erzielte Julian Baumgartner mit einem Prachtschuss das 2:0, bevor Ungerath mit seinem zweiten Treffer (83.) den Sack endgültig zumachte. Ein klarer Heimerfolg, den Rest der Saison können die Wikinger ohne Druck fertig spielen.

Anschlusstreffer fiel zu spät

Ohne Punkte blieb Friedburg auswärts in St. Valentin. Die erste Spielhälfte war ein offener Schlagabtausch, allerdings haperte es auf beiden Seiten an der Chancenauswertung. Die Vorentscheidung fiel in der 52. Spielminute, als Felix Bogner die St. Valentiner Führung erzielte, in der 80. Minute erhöhten die Heimischen auf 2:0. Das Aufbäumen der Friedburger gegen Spielende wurde nur noch mit dem Anschlusstreffer von Thomas Fenninger belohnt.