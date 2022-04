Junge Wikinger mit 5:2-Kantersieg

Vor allem in der ersten halben Stunde wurde den Zusehern in Wels ein wahres Offensivspektakel geboten. Die Rieder führten zu diesem Zeitpunkt durch Tore von Belmin Beganovic, Nico Ungerath und Robin Ungerath, der doppelt traf, bereits mit 4:1. Die Welser verkürzten durch Pellegrini noch vor der Pause auf 2:4. Im zweiten Durchgang verwalteten die Jungen Wikinger die Führung, in der Nachspielzeit gelang Josef Weberbauer der 5:2-Endstand. Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) spielen die Jungen Wikinger daheim gegen den Tabellenletzten Stadl-Paura.

Gurten bleibt ungeschlagen

Die Serie von sechs Siegen in Folge ging für die Union Gurten beim Auswärtsspiel in Allerheiligen zu Ende. Die Steirer gingen in der 41. Minute in Führung, Fabian Wimmleitner erzielte in der 61. Minute per Elfter den Ausgleich zum 1:1. Die Gurtner liegen mit 43 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Am Donnerstag (19 Uhr) kommt es in Gurten zum Duell mit dem Tabellendritten Deutschlandsberg.

In der Oberösterreich-Liga feierte Friedburg einen 2:0-Auswärtssieg beim Tabellenletzten Donau Linz. Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Robert Pessentheiner erzielten Torjäger Mersudin Jukic und Routinier Ernst Öbster. Mit 35 Punkten aus 20 Spielen liegen die Friedburger auf dem fünften Platz in der OÖ-Liga. Am Samstag spielt Friedburg um 16.30 Uhr daheim gegen Perg.