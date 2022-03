Junge Wikinger kommen langsam unter "Zugzwang"

Mit einer blütenweißen Weste ist die Union Gurten in die Frühjahrsrunde gestartet. Alle drei Partien konnten gewonnen werden. Aber die richtig schweren Gegner kommen in den nächsten Wochen am laufenden Band. Bereits am kommenden Freitag müssen die Madritsch-Schützlinge in der Steiermark beim SC Weiz antreten.

Die Jungen Wikinger hatten am vergangenen Wochenende spielfrei, die Partie musste wegen mehrerer Corona-Fälle bei Bad Gleichenberg abgesagt werden. Auf die Rieder wartet am kommenden Samstag ein schweres Auswärtsspiel in St. Anna/Aigen.

Heißer Fight erwartet

Kann Gurten den Erfolgslauf weiter fortsetzen? Auch im Herbst wurden die ersten drei Partien gewonnen und Gurten war sogar Tabellenführer. Dann kam das Heimspiel gegen Weiz und es setzte mit 1:3 die erste Saisonniederlage. Im Herbst war die Partie lange Zeit ausgeglichen, doch in den letzten 20 Minuten mussten die Gurtner neidlos anerkennen, dass der SC Weiz an diesem Tag einfach die bessere Mannschaft war und verdient gewonnen hat.

Ob Gurten am Freitagabend die weiße Weste weiter behält, wird sich zeigen. "Wir müssen verletzungsbedingt einige Spieler vorgeben, zusätzlich fehlt uns Tobias Schott, der die fünfte Gelbe absitzen muss. Ich wäre auch mit einem Punkt zufrieden. Weiz hat den Trainer gewechselt und eine hohe Qualität an Spielermaterial. Ich erwarte einen heißen Kampf", sagt Gurtens Coach Peter Madritsch.

Schweres Wikinger-Programm

Ein hartes Programm müssen die Jungen Wikinger in den nächsten Wochen absolvieren. Nach dem Spiel in St. Anna gastiert mit WSC Hertha Wels ein Titelanwärter in Ried, ein paar Tage später steigt dann das abgesagte Spiel gegen Bad Gleichenberg. "Wir stehen jetzt schon ein wenig unter Zugzwang. Nachdem wir in der Rückrunde noch kein Spiel gewinnen konnten sollten wir aus St. Anna nicht punktelos heimfahren. Der Vorsprung auf die Nicht-Abstiegsplätze ist ziemlich geschmolzen. Aber mit der Rückkehr von Baumgartner und Hingsamer sind wir wieder ein wenig stabiler. Ich bin optimistisch, dass wir aus der Steiermark etwas mitnehmen", sagt der Rieder Teammanager Tim Entenfellner.

Bloß keine Niederlage

Nicht ganz wunschgemäß lief es für OÖ-Ligist Friedburg/P. am vergangenen Wochenende gegen St. Martin/M. "Es war eine richtig gute Partie von beiden Mannschaften. St. Martin war körperlich sehr präsent und hat eine gute Truppe. Am kommenden Samstag erwartet uns nun die nächste schwere Aufgabe in Micheldorf. Unser Gegner ist sehr heimstark und hat ein leidenschaftliches Publikum hinter sich. Sie sind gut gestartet, haben aber jetzt zweimal verloren. Meine Mannschaft ist auswärts sehr gut drauf, wir rechnen uns schon etwas aus und wollen zumindest ungeschlagen bleiben", sagt Friedburg-Coach Robert Pessentheiner.