Junge Wikinger gegen Gurten: Vorfreude auf brisantes Auftakt-Derby in der Regionalliga

„Es ist schön, wieder in Ried zu sein“, sagt Herwig Drechsel. Nach zwei Jahren ist der 45-Jährige Jahrhundertspieler der SV Guntamatic Ried wieder zurück – als Cheftrainer der Jungen Wikinger, die in der kommenden Saison erstmals in der Regionalliga mitspielen werden. Zum Regionalliga-Auftakt kommt es am Samstag, 27. Juli, um 17 Uhr in der Josko-Arena gleich zum brisanten Innviertel-Derby zwischen den Jungen Wikingern und der Union Gurten.

Lücke zu Profis verkleinern

Den Schritt in die dritthöchste Liga hat man sich bei den Verantwortlichen der SV Ried gut überlegt. „Wir wollen damit die Lücke zu den Profis verkleinern. Spieler, die in der Zweiten Liga nicht zum Einsatz kommen, können in der Regionalliga wertvolle Spielpraxis sammeln“, sagt Drechsel und fügt hinzu: „Die Mannschaft besteht aus vielen sehr jungen Spielern, es wird für uns alle eine riesengroße Herausforderung, aber wir wollen uns dadurch steigern.“

Vieles geschehe in Abstimmung mit Gerald Baumgartner, dem Cheftrainer und Sportdirektor der Profis. „Die Spieler sollen sich bei den Jungen Wikingern so entwickeln, dass es bei Einsätzen in der Zweiten Liga keine großen Veränderungen gibt“, sagt Drechsel. Das Derby zum Auftakt sei „natürlich ein besonderes Spiel“, so der Trainer der Jungen Wikinger. Die Marschroute ist klar: „Wir müssen versuchen, voll dagegen zu halten. Nur mit spielerischen Mitteln gewinnt man in dieser Liga kein Spiel. Wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess und wollen ein ordentliches Spiel abliefern“, sagt Drechsel.

Ohne Jakob Kreuzer

Viel Respekt vor dem Liga-Neuling hat Gurtens Erfolgstrainer Peter Madritsch, der mit seiner Mannschaft am Wochenende den Einzug in die zweite Runde des ÖFB-Pokals feiern durfte. „Dieses Derby wird hart umkämpft. Die Jungen Wikinger sind eine sehr spielstarke und topfite Mannschaft. Die Spieler wollen sich für höhere Aufgaben präsentieren“, so Madritsch, der von einem „brisanten Match zum Saisonauftakt“ spricht. „Alle im Verein freuen sich, dass es in der Liga endlich los geht. Eine gewisse Anspannung ist aber auch da, das ist normal“, so der Gurten-Trainer.

Bei den Gurtnern fehlt der ehemalige SV-Ried-Kicker Jakob Kreuzer. Rene Kienberger hat sich im Cupspiel einen Bänderriss im Knöchen zugezogen. Er wird längere Zeit ausfallen, so Madritsch, der einen einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel ausgibt. „Das traue ich den Burschen zu, aber dafür müssen wir alle einen weiteren Schritt nach vorne machen.“