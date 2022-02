Junge Wikinger gaben 2:0-Führung aus der Hand

"Das tut enorm weh", sagte Stefan Offenzeller, Trainer der Jungen Wikinger nach dem 2:2 im Nachtragsspiel der Regionalliga Mitte gegen Kalsdorf. Die Rieder gingen in der 33. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss von Junior Diomande mit 1:0 in Führung. Zu diesem Zeitpunkt durchaus schmeichelhaft, da die Gäste aus der Steiermark in der ersten Halbzeit klar tonangebend waren und mehrfach am hervorragenden JW-Torhüter Jonas Wendlinger scheiterten.

Ganz anders präsentierten sich die Rieder in der zweiten Hälfte. Nach dem 2:0 durch den Deutschen Robin Ungerath, der im Winter aus Burghausen nach Ried wechselte, hatte die Heimmannschaft alles im Griff. Nicolas Zdichynec ermöglichte den Kalsdorfern mit einem verhängnisvollen Fehlpass den Anschlusstreffer der Gäste durch Jason Appiah. In der 87. Minute war es erneut Appiah, der für die Kalsdorfer den späten Ausgleich erzielte.

"Es war ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Leider haben wir es in der zweiten Halbzeit verabsäumt, das 3:0 zu erzielen", sagte Trainer Offenzeller. In der Tabelle sind die JW Elfter. Am kommenden Wochenende spielen die Rieder auswärts in Treibach. Die Union Gurten startet mit dem Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter Hertha Wels am Samstag, 5. März, in die Frühjahrssaison. Beginn ist um 14 Uhr.

In der Oberösterreich-Liga war die Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf gestern Nachmittag gegen den Tabellendritten Oedt bei der klaren 1:4-Niederlage chancenlos.