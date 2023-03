Junge Wikinger feierten den sechsten Sieg in Folge

Nur wenige Tage vor dem Frühjahrsauftakt gegen den Deutschlandsberger SC am Freitagabend kam den Jungen Wikingern mit Maximilian Senft, der jetzt die Profis zum Klassenerhalt in der Bundesliga führen soll, der Erfolgstrainer abhanden.

Die Mannschaft wurde von Interimstrainer Wolfgang Fiala, der im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz ist, bestens auf das Spiel gegen die Steirer vorbereitet. Als vieles schon auf ein torloses Unentschieden hindeutete, zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel an einem Rieder in der 89. Minute auf den Elfmeterpunkt. Kapitän und Routinier Julian Baumgartner übernahm die Verantwortung und erzielte kurz vor Spielende den goldenen Treffer zum 1:0-Auswärtserfolg. Damit feierten die Jungen Wikinger in der Regionalliga Mitte bereits den sechsten Sieg in Serie. In der Tabelle liegt die zweite Mannschaft der SV Ried als Vierter nur noch drei Punkte hinter dem Führenden. Am kommenden Freitag kommt es in Ried zum Derby gegen den UVB Vöcklamarkt. Anstoß in der Josko-Arena ist um 19 Uhr.

Zum Abschluss des Frühjahrsauftakts in der Regionalliga Mitte gastierte die Union Gurten gestern Nachmittag bei den Amateuren des Wolfsberger AC. Die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch feierte dabei durch zwei Treffer von Mittelstürmer und Torgarant Fabian Wimmleitner in der 6. und 23. Minute einen 2:1-Auswärtssieg. Der Anschlusstreffer der Kärntner in der 90. Minute kam zu spät.

In der Tabelle rangieren die Gurtner mit 28 Punkten auf dem sechsten Platz. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) fordern die Gurtner vor eigenem Publikum die LASK Amateure, den aktuellen Tabellenführer.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif