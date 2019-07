Junge Wikinger erkämpften gegen Gurten einen Punkt

Das mit Spannung erwartete Derby in der Regionalliga-Mitte zwischen den Jungen Wikingern Ried und der Union Gurten endete mit einem torlosen Unentschieden. Die jungen Rieder starteten vor den etwas weniger als 1000 Besuchern in der Josko-Arena sehr ambitioniert und offensiv in das Match, große Chancen blieben aber Mangelware. Je länger das Match dauerte, desto besser kamen die Gäste aus Gurten ins Spiel. In der zweiten Halbzeit vergaben die leicht favorisierten Gurtner einige gute Chancen. Ried-Torhüter Lukas Gütlbauer konnte sich bei mehreren Aktionen auszeichnen.

Das 0:0 war vor allem für die Jungen Wikinger und deren Trainer Herwig Drechsel ein Achtungserfolg. "In Summe waren es für uns zwei verlorene Punkte", sagte Gurtens Sektionsleiter Franz Reisegger gegenüber Ligaportal.

Die Union Gurten empfängt am 3. August den FC Gleisdorf, die Jungen Wikinger müssen bereits am 2. August in der Steiermark bei Allerheiligen antreten.