Junge Wikinger deklassierten Weiz mit 4:0

Einen Saisonauftakt nach Maß legten die Jungen Wikinger in der Regionalliga Mitte hin. Unter dem neuen Cheftrainer Maximilian Senft feierten die Rieder am Freitagabend den dritten Sieg.

Gegner Weiz startete besser ins Spiel und hatte kurz nach dem Anpfiff die Riesenchance auf die Führung. Der Abschluss des Weiz-Angreifers nach einem perfekten Pass ging jedoch an die Querlatte. Mit Fortdauer der Partie kamen die Rieder besser ins Spiel, große Chancen blieben in der ersten Halbzeit aber Mangelware. In der Halbzeit brachte Senft Lorenzo Coco für den Profispieler Agyemang Diawusie, der sich nur wenig in Szene setzen konnte.

Akrap und Coco als Matchwinner

In der 55. Minute erzielte Stürmer Valentin Akrap den Führungstreffer, der eingewechselte Coco erhöhte zehn Minuten später auf 2:0. Damit war das Spiel entschieden, die Ried-Amateure feierten nach weiteren Treffern von Akrap und Coco einen souveränen 4:0-Heimsieg. In der Tabelle liegen die Rieder damit auf dem ersten Platz.

Weniger überzeugend gestaltete sich für die Union Gurten der Saisonauftakt: Nach drei Spielen hat die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch erst zwei Punkte auf dem Konto. Am Samstag mussten sich die Gurtner daheim gegen Gleisdorf mit einem 1:1 zufriedengeben. Den Punkt für Gurten rettete Offensivspieler Jakob Kreuzer mit seinem Ausgleichstreffer in der 80. Minute.

Am kommenden Freitag will Gurten beim OÖ-Derby gegen WSC Hertha Wels den ersten Dreier einfahren. Die Jungen Wikinger spielen am Samstag auswärts gegen die Wolfsberg-Amateure.

In der Oberösterreich-Liga unterlag Aufsteiger Ostermiething daheim gegen den FC Wels klar mit 0:3. Auch Friedburg blieb bei der 1:2-Niederlage gegen Oedt ohne Punkte.