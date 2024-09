Junge Wikinger deklassierten die Union Gurten mit 4:0

"Es war eine absolut super Leistung von unserer Mannschaft. In den sechs Jahren, in denen ich jetzt dabei bin, war es vielleicht sogar das stärkste Spiel bisher. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient", sagte Tim Entenfellner, Teammanager der Jungen Wikinger, nach dem 4:0-Heimsieg der Rieder im Lokalduell gegen die Union Gurten. Für die Gurtner war es nach vier Siegen und einem Unentschieden die erste Niederlage der laufenden Regionalliga-Saison.

Der Außenseiter aus Ried startete vor rund 600 Besuchern in der Innviertel-Arena optimal ins Spiel. Bereits in der sechsten Minute erzielte Kapitän Daniel Wimmer, der diese Woche mit einem Jungprofivertrag ausgestattet wurde, die frühe Führung für die Wikinger. In der 19. Minute beförderte Gurtens Dominic Bauer den Ball unglücklich ins eigene Tor. Mit der 2:0-Führung im Rücken dominierten die Rieder das Spiel. In der Schlussphase erzielten David Berger (80. Minute) und Mateo Zetic (88.) die Treffer zum 4:0-Endstand.

"Die Mannschaft arbeitet richtig gut. Jeder Einzelne wollte diesen Sieg. Es passt gerade sehr gut in der Mannschaft und im Trainerteam", sagte Entenfellner. "Wir haben gewusst, dass vieles möglich ist. Heute waren wir in allen Belangen ein bisschen besser", sagte Junge-Wikinger-Spieler Matthias Gragger. Für die Jungen Wikinger war es der dritte Sieg im sechsten Saisonspiel. Am Freitag, 13. September, gastiert die Mannschaft von Trainer Julian Baumgartner bei den LASK Amateuren.

"Diese deftige Niederlage gibt uns einige Rätsel auf. Es war zu wenig Bereitschaft, die letzten Meter zu machen. Die Jungen Wikinger waren sehr agil und wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, was normalerweise eine unserer Stärken ist. Der Sieg für die Jungen Wikinger ist auch in dieser Höhe verdient", sagte Gurtens Kapitän Thomas Reiter nach dem Spiel im OÖN-Interview. Man werde die Fehler analysieren und dann wieder mit vollem Fokus in das nächste Spiel gehen, sagte Reiter.

Gurten trifft am Freitag, 13. September, in einem weiteren Derby auswärts auf Vöcklamarkt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif