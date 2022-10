Junge Innviertlerin krachte ungebremst gegen Baum: Drei Verletzte

Vier Feuerwehren, Rettung, Notarzt und Polizei standen am Sonntag gegen 00:30 Uhr in der Ortschaft Schalchen im Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache hatte eine 20-Jährige aus dem Bezirk Braunau bei der Fahrt auf der Unterlochner Gemeindestraße in Richtung Pischelsdorf am Engelbach die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

In einer Rechtskurve fuhr sie ungebremst links gegen einen Baum. Dabei zog sich die Lenkerin und die beiden Insassen, ein 19-Jähriger und eine 21-Jährige, beide aus Salzburg, so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Für die Aufräum- und Bergearbeiten rückten die Feuerwehren Pischelsdorf, Hart, Schalchen und Unterlochen an.