Junge Firmen aus der Region auf Erfolgskurs

Junge Selbstständige seien ehrgeizig, kraftvoll, mutig, dynamisch und vor allem leidenschaftlich in dem, was sie tun, so die Vereinigung Junge Wirtschaft (JW), die auch in den drei Innviertler Bezirken aufmerksam machen will. Viele der Jungunternehmer entwickeln sich zu unverzichtbaren Betrieben und tragen so maßgeblich zu Wirtschaftswachstum und Wertschöpfung bei, so Michael Benninger, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Braunau. "Es ist an der Zeit, diese Helden des Alltags gebührend zu würdigen und ins Rampenlicht zu stellen", so Michael Benninger, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Braunau, beim landesweiten Jahresauftakt. Geehrt wurden Unternehmen, die seit mindestens fünf Jahren erfolgreich aktiv sind.

Die Newo GmbH von Michael Frauscher aus dem Bezirk Braunau fertigt mit 80 Mitarbeitern hochwertige Sonnen- und Insektenschutzlösungen. Produziert werde ausschließlich in Österreich. "Wir ruhen uns nie auf unseren Erfolgen aus, sondern sehen Fehler als Chancen zur Verbesserung und arbeiten ständig daran, uns und den Betrieb weiterzuentwickeln", so Geschäftsführer Michael Frauscher. Die JW Ried unter Bezirksvorsitzendem Fabian Prighel hebt das Unternehmen Matthias Klugsberger Fotografie hervor. Das Angebot umfasst Fotografie, Video, Webdesign und Branding, wodurch ein zentraler Ansprechpartner für die Positionierung und Sichtbarkeit in allen Bereichen geboten werde – alles aus einer Hand. "Meine Kunden schätzen meine Flexibilität, die es mir ermöglicht, individuell auf ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten einzugehen", so Gründer Matthias Klugsberger.

Die JW Schärding unter Bezirksvorsitzendem Philipp Kastinger nennt stellvertretend für viele junge Unternehmen die DI Kubai GmbH mit Geschäftsführerin Elisabeth Trunkenpolz. Kubai entwickle und erzeuge hochqualitative technische Gummiprodukte. Das Hauptaufgabengebiet liege in der Fertigung von Vollgummi-Artikeln, Präzisionsdichtungen, Gummi-Metall-Verbindungen sowie auf der Gummibeschichtung von Rollen und Walzen.

Aktuell beschäftigt das Unternehmen 24 Mitarbeiter. "Das Besondere an unserer Firma ist, dass wir keine Standardware fertigen, sondern unsere technischen Gummiprodukte sehr kundenspezifisch und individuell fertigen. Somit können wir sehr detailliert auf Kundenwünsche eingehen", so Geschäftsführerin Elisabeth Trunkenpolz.

