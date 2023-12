Jugendliche stahlen im Innviertel Alkohol im Wert von tausenden Euro

Die Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren hatten am Freitag in einem Geschäft in Ried im Innkreis 26 Flaschen Alkohol im Wert von rund 2000 Euro in einen Reisekoffer geräumt und versucht, den Supermarkt damit zu verlassen. Der Diebstahl flog auf und die Polizei rückte an. Die Jugendlichen, beide ukrainische Staatsbürger mit Asylstatus, wurden festgenommen und zur Polizeiinspektion Ried gebracht.

Bei der Einvernahme in Anwesenheit eines Dolmetschers und eines Anwalts verweigerten sie die Aussagen. Nach weiteren Ermittlungen konnte die Polizei den Tätern noch fünf weitere Diebstähle nachweisen. Die Schadenssumme liegt damit im fünfstelligen Bereich, teilte die Polizei am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft Ried ordnete die Überstellung in Justizanstalt Ried an. Die Ermittlungen dauern an.

Einbrecher gefasst

Auch einem Einbrecher-Duo hat die Polizei kürzlich das Handwerk gelegt. Nach einer Einbruchsserie in Tirol, Kärnten und Oberösterreich sind zwei Bulgaren als mutmaßliche Täter ausgeforscht worden. Die beiden 39 und 40 Jahre alten Männer sollen innerhalb von zwei Jahren insgesamt 33 Einbruchsdiebstähle begangen haben, teilte die Tiroler Polizei am Montag mit. Ziele waren Keller und Fahrradabstellräume, es wurden dabei 38 wertvolle Fahrräder und andere Sportausrüstungsgegenstände entwendet. Der Schaden lag im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Ermittlungen waren durch eine Serie von Einbrüchen im Frühjahr und Sommer im Tiroler Bezirk Lienz angestoßen worden. Der 40-Jährige war offenbar jeweils für die Taten von Bulgarien nach Österreich eingereist, er wurde in Lienz festgenommen. Über ihn wurde mittlerweile die Untersuchungshaft verhängt. Der 39-Jährige war in Kärnten wohnhaft und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die gestohlenen E-Bikes und Mountainbikes waren offenbar nach Bulgarien gebracht und dort verkauft worden. Die beiden mutmaßlichen Täter zeigten sich geständig, hieß es.

