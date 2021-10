Jugendliche mit "Living Books"

"Living Books" sind alte Menschen mit ihren Erinnerungen, die in einem Innviertler Großprojekt eine Stimme bekommen – Jugendliche lassen Menschen in den Seniorenheimen Esternberg, Ried, Zell an der Pram, Schärding und Andorf Geschichten erzählen, die sie dann auf kreative Weise aufbereiten wollen.

In Ried kümmert sich eine Schulklasse um die Neugestaltung der "Kapelle zum Sonnengesang" im Bildungshaus St. Franziskus. Eine Jugendgruppe gestaltet im öffentlichen Park in der Försterstraße in Ried einen gemütlichen Platz, der zum Verweilen einladen soll. In der Caritas-Einrichtung invita Langzeitwohnen in Engelhartszell veranstalten Jugendliche mit den Bewohnern ein Erntedankfest.