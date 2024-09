Jugendliche, die auf der Straße zuschlagen

Fünf gegen einen: Vergangene Woche wurde ein 19-Jähriger im hinteren Bereich des Rennbahncenters von fünf jungen Männern zusammengeschlagen und verletzt. Die Polizei Simbach hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. "Die Gruppe ist schon polizeibekannt und öfter aufgefallen. Wir sind bereits in Kontakt mit dem Jugendamt und dem Jugendgericht", sagt Andreas Weigl, Polizeihauptkommissar aus Simbach. Die jungen Burschen, die verdächtigt werden, sind zwischen 15 und 17 Jahre alt. Auch gewalttätige Vorkommnisse in der Schule dürfte es in jüngerer Vergangenheit dem Vernehmen nach gegeben haben. Weigl spricht von einem Problem, aber keinem großen: "Es ist keine kriminelle Jugendbande am Werk, sondern Jugendliche, die provozieren wollen und sich in der Gruppe stark fühlen", sagt er. Die Körperverletzung beim bekannten Simbacher Einkaufszentrum war nicht das erste Gewaltdelikt, das die Gruppe begangen hat, bestätigt er. Immer wieder käme es zu Vorkomnissen. Vor allem auch, weil die Gruppe gerne provoziere. "Einfach weitergehen, ignorieren, links liegen lassen und nicht darauf eingehen", rät er deshalb Passanten, die angepöbelt werden.

Wie berichtet, haben in der vergangenen Woche nicht nur Burschen zugeschlagen, sondern auch ein 14 bis 16 Jahre altes Mädchen: Dienstagnacht (10. September) wurde eine Gruppe von drei Mädchen und einem Bursch von einer 32-Jährigen ermahnt, in der Nacht leiser zu sein. Die 32-Jährige war gerade auf dem Heimweg. Eines der Mädchen brachte diese Ermahnung so in Rage, dass sie die Frau nicht nur an den Haaren zog, sondern ihr auch mit dem Knie in den Bauch trat. "Wir haben die Täterin noch nicht ermitteln können", sagt Weigl und bittet nach wie vor um Zeugenaussagen. Ein Zusammenhang mit der Gruppe Burschen, die auf offener Straße zugeschlagen hat, wird aber ausgeschlossen, sagt Weigl.

Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Simbach unter 0049/8571 91390 entgegen.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar

