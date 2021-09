Jugendliche bei Einbruch in Gewächshaus erwischt

Die Objekte der Begierde waren Cannabispflanzen. Der Haken an der ganzen Sache: Während der Suche nach passenden Stauden lösten die Burschen aus dem Bezirk Braunau die Alarmanlage aus. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter und versteckten sich in einem angrenzenden Maisfeld.



Als sie sich nach etwa einer Stunde im Maisfeld in Sicherheit wähnten, liefen sie in Richtung ihrer Mopeds, welche sie unweit vom Tatobjekt entfernt auf einem Feldweg versteckt abgestellt hatten. Bereits in Sichtweite ihrer Fahrzeuge wurden diese jedoch von einer fahndenden Polizeistreife entdeckt. Die beiden Täter warfen sich kurzfristig in den Straßengraben, um sich zu verstecken. Dort konnten sie jedoch von den Polizisten entdeckt und festgenommen werden. Während der Vernehmung zeigten sich die beiden geständig. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.