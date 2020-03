Zwei neue Kurzfilme junger Filmemacher werden im Rahmen einer Kinopremiere des Österreichischen Jugendfilmverbands am Freitag, 20. März, ab 18 Uhr im Starmovie Ried-Tumeltsham gezeigt. Drehorte waren unter anderem Häuser und Wohnungen in Utzenaich, der Rieder Stadtpark, Straßen in Neuhofen und das Gasthaus "Zum Felxn" in Schildorn.

Gemäß dem Motto "Gemeinsam vor und hinter der Kamera" arbeiteten die Mitglieder des Jugendfilmverbands zusammen, um die Kurzfilme zweier Kollegen – Clemens Genböck, Student an der WU Wien, und Alexander Hörl, Schüler am Rieder Gymnasium – vom Drehbuch in bewegte Bilder zu verwandeln. Dabei sind zwei sehr unterschiedliche, sehenswerte Werke entstanden, so der Verband.

"Fraunz" und "Godfather"

In "Die Odyssee des Fraunz" geht es um Franz, einen "Drangler", wie er im Buche steht. "Fraunz" steht vor seiner größten Herausforderung: dem Nachhauseweg. Ein komplexer Charakter mit tief liegenden Problemen, ein Opportunist, der jeden Tag aufs Neue nimmt, oder doch einfach nur ein hoffnungsloser Drangler? "Diese und noch viele weitere Labels könnte man Franz aufdrücken. Aber die endgültige Entscheidung muss jeder Zuschauer für sich selbst treffen”, so Regisseur und Drehbuchautor Clemens Genböck.

Auch der zweite Film – "Godfather" – lasse dem Publikum viel Interpretationsspielraum. Der Streifen stelle die Zuschauer und den Protagonisten Raphael vor ein Rätsel, da nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick aussieht: Die junge Selina hütet ein gefährliches Geheimnis. Um die Wahrheit über seine Freundin herauszufinden, lässt Raphael sich auf ein gefährliches Spiel mit dem blinden Agnus ein. Kann er in einer Partie Schach das Geheimnis lüften?

Untertitel wegen Dialekt

In "Godfather” wird ein umgangssprachliches Deutsch verwendet. "Die Odyssee des Fraunz” ist hingegen von unterschiedlichen Dialekten geprägt, die die Schauspieler auch in ihrem Alltagsleben sprechen. Dadurch sei es besonders authentisch österreichisch, musste aber auch mit standarddeutschen Untertiteln versehen werden, um für das Publikum im überregionalen deutschsprachigen Bereich verständlich zu bleiben.

Im Anschluss an die Filmpremiere, die am 20. März um 18 Uhr im Starmovie Ried-Tumeltsham beginnt, stehen die Filmemacher, Schauspieler und die Crew im Rahmen einer Podiumsdiskussion für Fragen zur Verfügung.

Filmemacher vor Ort

Im Anschluss an die Filmpremiere, die am 20. März um 18 Uhr stattfindet, stehen die Filmemacher im Rahmen einer Podiumsdiskussion für Fragen zur Verfügung. Kostenlose Ticketreservierung via www.jugendfilmverband.at/kinopremiere-2020.