Jürgen Huemer hat seinen bereits 28. Marathon absolviert

Zuletzt fand nicht nur die 48. Auflage des Internationalen Wolfgangseelaufs, sondern auch der 28. Graz-Marathon statt. Drei Athletinnen der LAG Genböck Haus Ried nahmen am Internationalen Wolfgangseelauf, bei dem mehr als 4000 Läufer auf den verschiedenen Distanzen an den Start gingen, teil. Den Klassiker über 27 Kilometer absolvierten Birgit Pixner, die erfolgreich ihr Premiere auf der Langstrecke gab, und Andreas Steinbacher, der diese Strecke bereits zum elften Mal in Angriff nahm. Beide kamen mit respektablen Zeiten ins Ziel. Den Klassensieg bei den Damen (W80) – beim Panoramalauf über 5,2 Kilometer – holte sich als eine der ältesten Teilnehmerinnen Josefine Traubenek. Ihr Vereinskollege Jürgen Aigner, der für die 5,2 Kilometer lange Strecke 16:52,37 Minuten benötigte, landete mit dieser Zeit in der AK30 ebenfalls auf dem ersten Platz.

Bei der 28. Auflage des Graz-Marathons befanden sich auch zwei Rieder unter den mehr als 5000 Teilnehmern am Start: von der LAG Genböck Haus Ried Gerald Stockinger und von der LG Innviertel Jürgen Huemer. Ungeachtet der nicht unbedingt günstigen, weil zu niedrigen Temperaturen gelang es beiden Läufern, ihre Zielsetzungen zu realisieren. Jürgen Huemer, der in den vergangenen Monaten mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, absolvierte in 3:16,59 Stunden seinen 28. Marathon. "Ich musste am Schluss noch alle vorhandenen Kräfte mobilisieren, um die verletzungsbedingt fehlenden Trainingskilometer kompensieren zu können." Huemer schaffte Rang neun in der Klasse AK45. Sein Trainingspartner Gerald Stockinger knallte in 3:10,08 Stunden eine absolute Topzeit auf den Grazer Asphalt und erlief sich den dritten Rang in der AK50 bei den Herren.