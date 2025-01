Jubiläumsmesse in Ried: So viele Automarken wie noch nie

Insgesamt 38 Automarken können von Freitag, 31. Jänner, bis Sonntag, 2. Februar, jeweils von 9 bis 17 Uhr in sieben Hallen der Messe Ried bestaunt werden – so viele wie noch nie im Rahmen der Automesse in Ried. "Es freut mich, dass die Jubiläumsmesse mit dem bisher größten Angebot an Marken aufwarten kann", sagt Projektleiter Phillip Murauer.

"Sieben Neuwagen feiern heuer bei uns ihre Österreich-Premiere", sagt Messedirektor Helmut Slezak. Zudem gibt es zum ersten Mal die Oldtimer-Sonderschau "T-Time", die vom Nostalgie-Fahrzeug-Club Ried (NFC) organisiert wird. Im Rahmen dieser werden besondere Modelle mit dem Buchstaben "T" präsentiert.

Die Wichtigkeit der Automesse für die Autohändler beschreibt Wolfgang Deschberger, Sprecher des Fahrzeughandels im Bezirk Ried: "Diese Messe ist weit mehr als eine Ausstellung der neuesten Modelle. Sie ist eine zentrale Plattform zur Information rund ums Auto für alle Autohändler im Innviertel und bietet spannende Einblicke in die Zukunft der Mobilität."

Mehr Informationen gibt es unter www.messe-ried.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic