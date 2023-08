Jubiläumsfest: 30 Jahre Ferienspaß in Schärding

Auch in den heurigen Sommerferien wird den Kindern ein buntes Programm angeboten. "Nach einem lustigen, interessanten und abenteuerlichen Ferienprogramm für die Schärdinger Kinder feiern wir das 30-jährige Jubiläum mit einem großen Straßenfest am 2. September in der Lamprechtstraße, wobei wir uns auf viele kleine und große Ferienspaßkinder von 1994 bis heute freuen, die uns aus ihren Ferienspaßerlebnissen von anno dazumal erzählen werden", sagt Doris Streicher, die Vorsitzende der Kinderfreunde Schärding. Beginn ist um 14 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.