Jubiläum: Modellbaumesse Ried begeistert seit 15 Jahren Groß und Klein

Die erste Auflage der Rieder Modellbaumesse fand 2008 noch in einem relativ kleinen Rahmen statt. Nun, 15 Jahre später, hat sich die Messe sowohl bei Fachbesuchern als auch Familien einen großen Namen gemacht. Von Samstag, 14. Oktober bis Sonntag, 15. Oktober, präsentieren knapp 180 Firmen und Vereine aus acht Ländern in acht Hallen sowie im „FACC-Sky-Dome“ die bunte und vielseitige Welt des Modellbaus. Mit den Themen Plastik- und Kartonmodellbau, RC-Modellbau, Modelleisenbahnen, Lego und einer Playmobilausstellung bietet die Messe zahlreiche Facetten. Die OÖN sind auch in diesem Jahr als Medienpartner mit dabei.

Hohe Bedeutung



„Vor knapp zwei Wochen hatten wir bei der Rieder Messe noch Land- und Forstmaschinen mit mehreren Tonnen bei uns am Gelände. Bei der Modellbaumesse geht es um feinste Handarbeit“, sagt Messe-Projektleiter Fabian Berneder. Dieser Spannungsbogen sei nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine tolle Abwechslung. „Das ist das Faszinierende an unserem Beruf, dass wir innerhalb eines Monats Spitzenevents zu völlig unterschiedlichen Themen veranstalten können“, ergänzt Messedirektor Helmut Slezak. Die Modellbaumesse sei in ihrem Bereich mittlerweile einer der bedeutendsten in Österreich und im süddeutschen Raum.

Fabian Berneder (Projektleiter), Gottfried Schachinger (Obmann Modellbaufreunde Ried), Hermann Höllinger (Obmann Modellbahnclub Ried) und Messedirektor Helmut Slezak präsentierten das Programm für die 15. Modellbaumesse Bild: vabe

Mehrere Jubiläen

Pionierarbeit für die Messe haben auch die Modellbaufreunde Ried geleistet, die bereits 1996 mit ihrer ersten Plastikmodellbauausstellung im Foyer der Halle 14 einen Impuls für die aktuelle Messe geliefert haben. Knapp 18.000 Besucher werden heuer am gesamten Wochenende in Ried erwartet. Dabei wird nicht nur die Messe selbst, sondern auch der 1. Modellbahnclub Ried ein Jubiläum feiern. Der Verein besteht bereits seit 40 Jahren. Auf knapp 200 Quadratmeter können sich die Besucher von den großartigen Anlagen überzeugen. In der Modelleisenbahn-Halle 19 werden Miniaturwelten und Dioramen in unterschiedlichen Maßstäben und Spurweiten zu bewundern sein. Zudem ist erstmals auch die ÖBB, die in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum feiern, mit einem Messestand und Modellen vertreten.

Alle Informationen und Tickets unter modellbau-ried.at

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer