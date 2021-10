"Josko Welt" um 1,4 Millionen Euro

Nach fünf Monaten Umbau wurde der völlig neu gestaltete Schauraum des Unternehmens Josko als "Josko Welt" am Standort Andorf offiziell eröffnet. Der Innviertler Qualitätshersteller von Fenstern, Türen, Ganzglaselementen und Sonnenschutz mit Stammsitz in Kopfing serviert in Andorf auf 1600 Quadratmetern ästhetische und behagliche Wohnkonzepte. "Gemeinsam haben wir etwas ganz Besonderes geschaffen. Darauf können wir stolz sein. Ich möchte mich für den herausragenden Einsatz bei allen, die das möglich gemacht haben, bedanken", so Mehrheitseigentümer Johann Scheuringer.

Auch Lehrlinge packten an

Mehr als 30 Josko-Mitarbeiter haben mehr als 3600 Arbeitsstunden an dem neuen Josko-Aushängeschild in Andorf gearbeitet. Die Möbel für die Angestellten, die vor Kurzem ihre Büros in der Josko Welt beziehen konnten, haben die Lehrlinge in der eigenen Lehrlingswerkstatt gefertigt.

Zusätzlich haben 15 regionale Firmen am Umbau mitgewirkt, so Josko. Insgesamt sind knapp 1,4 Millionen Euro in die Renovierung dieses Schauraumes investiert worden. Ab sofort werden am Standort wieder Kundenberatungen durchgeführt.

Von 18. bis 20. November gibt es im Rahmen der jährlichen Hausmesse eine besondere Gelegenheit, die neue Josko Welt in Andorf zu erleben.