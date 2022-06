Als "langjährigen Sparringspartner" in Sachen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz bezeichnet Josko-Co-Geschäftsführer Thomas Litzlbauer die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Die erfolgreiche Zusammenarbeit zahlt sich für den Innviertler Vorzeigebetrieb mit Sitzen in Kopfing und Andorf sichtbar aus, liegen die Anzahl der Arbeitsunfälle bei Josko doch deutlich unter dem Branchenschnitt.