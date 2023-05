Josko-Laufmeeting wieder mit Lukas Weißhaidinger

Gute Nachrichten gibt es für die Organisatoren des traditionellen Josko-Laufmeetings in Andorf. Wie schon in den vergangenen Jahren wird Olympiamedaillengewinner und Lokalmatador Lukas Weißhaidinger im Diskusbewerb an den Start gehen. Für den 31-Jährigen aus Taufkirchen an der Pram gehört das "Heimspiel" in Andorf einfach dazu. Das Meeting findet am Samstag, 29. Juli, statt.

"Für uns ist es super, dass Luki Weißhaidinger bei uns an den Start gehen wird. Es wird wieder sein ganzer Fanclub, wenn nicht sogar ganz Taufkirchen, bei uns in Andorf zu Gast sein, um ihn zu sehen", sagt Meeting-Organisator Klaus Angerer. "Weißhaidinger ist durch seine starken Leistungen international sehr gefragt. Daher ist es eine große Ehre für uns, dass er in Andorf antreten wird", so Angerer.

Der frühere Termin des Meetings im Vergleich zu den vergangenen Jahren habe mit der Weltmeisterschaft in Budapest zu tun. "Das Josko-Laufmeeting ist der letzte Termin, um sich für die WM ab 19. August zu qualifizieren. Erstmals sind wir auch im Qualifikationszeitraum für die Olympischen Sommerspiele 2024. Das heißt, man kann sich in Andorf schon für Olympia im nächsten Jahr qualifizieren", sagt Angerer.

