Josko Laufmeeting in Andorf: Fünf neue Stadionrekorde wurden aufgestellt

Einmal mehr schaffte es das Organisationsteam der IGLA long life rund um Klaus Angerer ein internationales, starkes Starterfeld für das heurige Josko Laufmeeting am vergangenen Wochenende zu verpflichten.

Lokalmatador Lukas Weißhaidinger, der bereits für die Olympischen Sommerspiele 2020 fix qualifiziert ist, begeisterte die Besucher ganz besonders. Obwohl sich der 27-jährige Diskuswerfer derzeit sehr intensiv auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha vorbereitet, gelang ihm mit einem Wurf auf 66,15 Metern ein neuer Stadionrekord. Als Grund für die außergewöhnliche Leistung trotz der hohen Trainingsintensität nannte der Taufkirchner die "außergewöhnliche Stimmung" im Stadion. Sein Trainer Gregor Högler ergänzte: Diese Leistung sei nur hier in Andorf möglich gewesen. "Luki ist Innviertler, er liebt das hier."

Auch Siebenkämpferin Verena Preiner aus Ebensee, die sich ebenfalls bereits für die Olympischen Sommerspiele in einem Jahr qualifiziert hat, zeigte in Andorf gute Leistungen. Über die 100-Meter-Hürden musste sich die 24-Jährige lediglich der Slowakin Stanislava Lajcakova, die mit 13,08 einen neuen Stadionrekord aufstellte, geschlagen geben. Preiner, die aktuell auf Platz drei der Damen-Siebenkampf-Weltrangliste liegt, war mit ihrer Leistung vollauf zufrieden. "Die Zeit ist super, das Publikum hier in Andorf ein Wahnsinn."

Ina Huemer vom Veranstalterverein IGLA long life wurde im 200-Meter-Bewerb starke Zweite. Die Taiskirchnerin musste sich lediglich Magdalena Lindner vom UIV Krems geschlagen geben.

Der Sieg im 100-Meter-Bewerb der Herren ging an Abdu Marzouk aus Saudi-Arabien. Zweiter wurde der Österreicher Markus Fuchs.

Sehr stark besetzt war der Speerwurf-Bewerb der Damen. Herausragend dabei die Japanerin Haruka Kitaguchi, die den bestehenden Stadionrekord regelrecht pulverisierte. Der Rekordwurf mit 60,25 Metern gelang der 21-jährigen Japanerin im dritten Versuch. Patricia Madl von der IGLA long life wurde Fünfte.

Über die 400 Meter waren mit Susanne Walli von der Zehnkampf-Union und Dominik Hufnagl (SVS Leichtathletik) zwei Österreicher erfolgreich.

Organisator hochzufrieden

Organisationschef Angerer zog im OÖN-Gespräch ein äußerst positives Resümee: "150 Kinder bei den Kinderläufen, das ist unglaublich." Überrascht sei er darüber gewesen, dass gleich fünf neue Stadionrekorde aufgestellt wurden. "Ich hatte maximal mit zwei gerechnet", so Angerer, der auch mit den Leistungen der IGLA-Starter hochzufrieden war. "Viele Athleten haben sich bei den Organisatoren bedankt und haben schon angekündigt, wieder nach Andorf zu kommen", so Angerer.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at