Josko-Laufmeeting heuer am 29. Juli

Ausgetragen wird das international besetzte Josko-Laufmeeting am Samstag, 29. Juli. In Andorf besteht für die Athleten die letzte Möglichkeit, um sich für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest, die am 19. August beginnt, zu qualifizieren. Zudem kann man sich mit einer guten Leistung in Andorf bereits das Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2024 sichern.

Fix ist, dass Lokalmatador Lukas Weißhaidinger aus Taufkirchen an der Pram in Andorf an den Start gehen wird. Der Weltklasse-Diskuswerfer und Olympiamedaillengewinner ist seit vielen Jahren Stammgast in Andorf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Andorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.