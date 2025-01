Josef Hörtlackner neuer Kommandant der Rettung im Bezirk Braunau

Josef Hörtlackner aus St. Pantaleon hat per Jahreswechsel die Funktion des Bezirksrettungskommandanten in Braunau von Georg Kubesch aus Haigermoos übernommen. Man blicke auf eine erfolgreiche Zeit unter der Leitung von Georg Kubesch zurück, dessen Engagement und Führungsstärke maßgeblich zur Stärkung des Rettungsdienstes und des Katastrophenhilfsdienstes im Bezirk beigetragen haben, so das Rote Kreuz.

Die Funktion des Bezirksrettungskommandanten ist als ehrenamtliche Tätigkeit definiert und umfasst die Organisation, Aus- und Fortbildung und die Qualitätssicherung des Rettungs- und Katastrophenhilfsdienstes, wie z. B. die Führung des Einsatzstabes, die Planung und Durchführung von Ambulanzdiensten oder die Blackout-Vorsorge. Kubesch bleibt im Roten Kreuz weiterhin als Bezirksrettungskommandant-Stellvertreter tätig.

Der Nachfolger an der Spitze, Josef Hörtlackner: "Ich sehe meine Aufgabe darin, die bestehenden Strukturen zu festigen und sicherzustellen, dass wir für alle Ernstfälle gut gerüstet sind." Ein zentrales Anliegen sei die gezielte Ausbildung und Übung der Schnelleinsatzgruppe und des Einsatzstabes. "Es ist mir wichtig, konkrete Einzelszenarien zu trainieren, um im Ernstfall schnell und effektiv handeln zu können." Diese Herangehensweise werde dazu beitragen, die Zusammenarbeit und Effizienz des Roten Kreuzes in Braunau weiter zu steigern. Auch das regelmäßige Üben mit anderen Einsatzorganisationen sei wichtig zum Erhalt der Einsatzfähigkeit. "Hierbei werden wir darauf achten, frühzeitig in die Planungen miteinbezogen zu werden, damit der Output der Übung auch für die Rettungssanitäter optimal ist." Die Ausbildung zum Rettungssanitäter findet übrigens drei Mal jährlich statt. Am 24. Februar beginnt ein Kurs, der abends und an Wochenenden stattfinden wird.

