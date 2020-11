144 Ständige Diakone gibt es derzeit in der Diözese Linz, also in Oberösterreich. Seit 1965 ist das Diakonenamt nicht mehr vorwiegend eine Station auf dem Weg zum Priesteramt, sondern steht auch (verheirateten) Männern offen, die "ständig" Diakone bleiben wollen und ihren seelsorglichen und sozialen Dienst in ihrem Lebensumfeld tun.