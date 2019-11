Jonglier-Weltmeister mit Premiere im Innviertel

Die Jonglier-Weltmeister Jonglissimo mit Daniel Ledel und Dominik Harant aus dem Bezirk Schärding in ihren Reihen gastieren nach einer vierwöchigen Asien-Tour mit der Österreich-Premiere ihrer neuen Show "Vision of Hope" am 22. November in der Schärdinger Bezirkssporthalle.

Das Ensemble hat bereits vier Mal die Jonglier-Weltmeisterschaften für sich entschieden und hält bei mehr als 20 Weltrekorden. In der neuen Show nimmt ein Mädchen das Publikum mit auf eine Reise in die Zukunft.

Das Mädchen stellt sich den Weltraum, das Leben auf anderen Planeten und den technischen Fortschritt vor. Themen wie Beamen, Klonen und Roboter werden hierbei behandelt.

"Vision of Hope" ist eine theatrale Verbindung von Jonglage und Objektmanipulation mit Echtzeit-Visualisierungen mit hologramm-ähnlichen Effekten. Auch für Kinder und Jugendliche sei die Vorstellung bestens geeignet.

Die Geschichte basiert auf den Antworten von über 100 Schülerinnen und Schülern aus Österreich und Deutschland, die von Jonglissimo zu ihrer Zukunftsvision befragt wurden.

Karten für die Österreich-Premiere in Schärding gibt es bei Raiffeisen Region Schärding, Reservierungen sind unter Tel.: 0660/6381881 möglich.

