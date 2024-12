Jobabbau: Belastende Ungewissheit, Nährboden für Mobbing

Mit der Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, leben seit Monaten viele im Bezirk – und es ist noch kein Ende in Sicht. Stellenabbau, Umstrukturierung, Kurzarbeit, finanzielle Einschnitte: Diese zermürbende Ungewissheit ist eine große Belastung für Betroffene und ein Nährboden für Konflikte und Mobbing am Arbeitsplatz. „Das Leben ist spürbar belastender und schwerer geworden. Wichtig ist, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen“, sagt Susanne Lew vom Treffpunkt „mensch & arbeit“ in Braunau. Die Betriebsseelsorgerin ist auch Mobbingreferentin der Diözese Linz. Wenn der Druck steigt, sei oft kein Platz mehr für ein gutes Miteinander.



Rechtzeitig Hilfe suchen



Finanzielle Sorgen durch drohenden Jobverlust und psychische Belastungen gehen häufig Hand in Hand. Der Treffpunkt „mensch & arbeit“ hilft Betroffenen, einen Ausweg aus vermeintlichen Sackgassen zu finden. „Wir sind für die Menschen in der Arbeitswelt da, hören zu, unterstützen und schauen, welche Möglichkeiten es gibt, damit sich die Situation des Betroffenen verbessert“, sagt Lew. Die Einrichtung der Diözese Linz gibt es seit fast 40 Jahren in Braunau.

Seit gut einem Jahr ist Lew auch Mobbingreferentin. Für Mobbing am Arbeitsplatz gibt es unterschiedliche Ursachen, auch die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz begünstigt Rivalitäten. „Umstrukturierungen und Einsparungen führen oft zu immensem Druck auf alle Beschäftigten und fördern ein Klima der Angst, was häufig zu einem Anstieg von Konflikten und Mobbing führt. In solchen Situationen können Formen von Mobbing, wie Schikanen und das Herabsetzen anderer, verstärkt auftreten, um sich selbst als unverzichtbar zu präsentieren“, sagt Susanne Lew. Nicht abwarten, sondern den Mobbing-Prozess umgehend unterbinden, rät die Referentin, wenn Mobbing nicht gestoppt wird, mache es krank.

Beratungsstellen:

*Caritas Netzwerk Wohnungssicherung Braunau, Laabstraße 47, Daniela Fischer: 0676/87762311 (8 bis 13 Uhr), daniela.fischer@caritas-ooe.at



*Anlaufstelle für Menschen in existenzieller Notlage: Sozialberatungsstelle Caritas, Salzburger Straße 20, 0676/8102, sozialberatung.braunau@caritas-ooe.at

*Entlastungsgespräche in belastenden Situationen: Treffpunkt „mensch & arbeit“, Salzburger Straße 20, 07722/65632, mensch-arbeit.braunau@dioezese-linz.at



*Mobbingtelefon: montags von 17 bis 20 Uhr unter 0732/7610-3610



*Komplette Übersicht aller Unterstützungsangebote: ooe.arbeiterkammer.at/sozialratgeber

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck