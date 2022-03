Job Week: Viele Betriebe bitten zum Blind Date

Braunau, Mattighofen, Lengau, Weng, Altheim und Schalchen sind die top sechs Lehrlings-Gemeinden im Bezirk Braunau. Lehrling ausbilden ist die eine Sache, Lehrlinge finden die weitaus kompliziertere: Knapp 150 Ausbildungsplätze sind aktuell im Bezirk sofort zu vergeben. Weil Betriebe händeringend nach Arbeitskräften suchen, nutzen knapp 50 die Gelegenheit der neuen "Job Week" von 28. März bis 2. April. Die Menschen treffen sich bei der neuen "Job Week", dort, wo es wichtig ist: am zukünftigen Arbeitsplatz.

Job zum Mitnehmen, bitte!

Fehlende Arbeitskraft sei die größte Herausforderung für die Unternehmen. "Gute Konjunktur wird durch den Personalmangel gebremst, der sich zum Thema Nummer eins bei den Unternehmen entwickelt hat, noch vor Digitalisierung und dem Klimawandel", sagt WK-Bezirksobmann Klemens Steidl. Willkommen bei der "Job Week" sind jedoch nicht nur Lehrlinge, auch Erwachsene, die einen neuen Arbeitsplatz anstreben, können bei der "Job Week" einen umfassenden Einblick in verschiedene Berufe gewinnen.

Um mit der potenziellen Arbeitskraft ins Gespräch zu kommen, haben sich die Betriebe viel Kreatives überlegt: "Bei uns gibt es den Job-to-go. Die Leute können mit unserer Personalchefin gleich eine Art Bewerbungsgespräch führen, nur halt ohne das aufwendige Prozedere davor", sagt Fabian Kainz, Mechatronik-Lehrling in der Firma Promotech in Schalchen. Schnuppertage, Betriebsbesichtigungen und Produktinnovationen: "Die Job Week ist eine klasse Möglichkeit, um Einblicke in den Betrieb zu bekommen", sagt Simon Fimberger Elektrotechniker im dritten Lehrjahr bei der Firma EAV in Moosdorf. Auch Elektrotechniker Manuel Berner, Lehrling bei Raimund Beck KG in Mauerkirchen, wird der Jugend über seinen Beruf authentisch und auf Augenhöhe Rede und Antwort stehen. Für die Besucher ist eine Anmeldung (online) erforderlich.

Die Zahl der Lehrlinge sei in den vergangenen sieben Jahren weitgehend konstant geblieben, wie WK-Bezirksstellenleiter Klaus Berer berichtet. Per Ende 2021 sind es knapp 1400 Lehrlinge im Bezirk Braunau: "Nach dem Corona-Schock auf dem Lehrlingsmarkt haben wieder mehr Jugendliche eine Lehre begonnen."

Positiv entwickelte sich auch die Beschäftigungszahl: Derzeit gibt es 44.500 Arbeitnehmer, das sind um rund 8000 mehr als noch vor zehn Jahren. Von dieser Entwicklung profitieren auch Langzeitarbeitslose: "Die Zahl dieser Personen geht stärker zurück als die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt", sagt Braunaus AMS-Geschäftsstellenleiter, Walter Moser.