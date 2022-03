Job Week soll Chancen am Arbeitsmarkt eröffnen

Eine "Job Week", die am 28. März beginnt, bringt auch in den Bezirken Braunau, Ried und Schärding Einblick in die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt. "In dieser Woche der Berufswahl wollen wir Arbeitgeber mit potenziellen Arbeitnehmern zusammenbringen – und zwar direkt vor Ort in der Arbeitsstätte", so die Wirtschaftskammer-Bezirksobmänner Klemens Steidl (Braunau), Josef Heißbauer (Ried) und Florian Grünberger (Schärding).

Geboten werden Einblicke in Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe, die Palette reicht von Betriebsführungen, Probeschnuppern und Vorträgen über "Speed Dating", Workshops und Tage der offenen Tür bis hin zu Kennenlern-Frühstücken und Abendveranstaltungen. Im Bezirk Braunau sind 50 Betriebe mit 94 Veranstaltungen dabei, im Bezirk Ried 68 Unternehmen mit 173 Veranstaltungen, im Bezirk Schärding machen 32 Firmen mit 82 Veranstaltungen mit. Details finden sich auf www.jobweek.at, die Serie wendet sich an Erwachsene, die einen neuen Arbeitsplatz anstreben, und an Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen.