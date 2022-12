Job-Week-Angebote per Jahreswechsel abrufbar

Für eine Job Week, bei der künftige Arbeitgeber im kommenden Jahr von 20. bis 25. März ihr Angebot geballt präsentieren wollen, laufen die Vorbereitungen: Bereits ab 1. Jänner gibt es die Angebote online. Ziel ist, Arbeitgeber und Arbeits- sowie Ausbildungssuchende vor Ort zusammenzubringen. "Dabei kann sich jeder Betrieb, ob klein oder groß, als attraktiver Arbeitgeber präsentieren", so Gabriel Gruber, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Schärding.

Die Erfahrung zeige, dass individuelle Veranstaltungen gut besucht seien und Qualität vor Quantität punkte, so Schärdings Bezirksstellenobmann Florian Grünberger. Erfahrungen aus der vergangenen Job Week würden in die aktuellen Planungen einfließen. Es seien verstärkt Kooperationen mit Schulen geplant. Zudem würden kleinere Unternehmen noch mehr unterstützt und Gruppenevents ermöglicht, so die Kammer. Ab 1. Jänner können sich Interessierte auf www.jobweek.at über sämtliche Angebote, die während der Job Week geplant sind, informieren und auch gleich direkt anmelden.

