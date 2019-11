Enttäuschte Gesichter im Holzfachmarkt in Palting: Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht auf vergangenen Donnerstag in das Firmengebäude ein. Er zwängte seitlich eine Tür mit einem Flachwerkzeug auf, durchsuchte sämtliche Räume und wurde fündig: Er entriss die Kasse im Büro und nahm die hölzerne Spendenbox mit knapp 3000 Euro Bargeld mit. Dieses Geld wurde über das gesamte Jahr für die Sonneninsel Seekirchen gesammelt. "Bei unserem Adventmarkt am 7.