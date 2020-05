"Jetzt können wir unser großes Ziel, den Aufstieg, aus eigener Kraft erreichen"

Um 13.20 Uhr meldete sich gestern SV-Guntamatic-Ried-Geschäftsführer Roland Daxl telefonisch bei den Oberösterreichischen Nachrichten. "Wir spielen weiter", waren nach der Begrüßung seine ersten Worte.

Der Einsatz, um diese drei Worte sagen zu können, wurde von den Vereinsverantwortlichen rund um Daxl und Rechtsvorstand Roland Daxl in den vergangenen Wochen mit viel Leidenschaft und Hartnäckigkeit geführt. Mehrfach stand die Liga vor dem endgültigen Abbruch. Die Bundesliga kündigte an, dass es in diesem Fall keinen Absteiger hätte geben sollen. Dass die Rieder als Tabellenführer in erster Linie ihr Eigeninteresse – also die große Chance auf den Aufstieg in die höchste Liga – verfolgten, ist logisch.

Die Rieder führten in den vergangenen Wochen und Tagen sehr viele Gespräche mit den weiteren Teams der Zweiten Liga. Ab Freitag, 5. Juni, sollen die noch verbleibenden elf Runden ohne Zuschauer jetzt fertiggespielt werden. Zeit ist dafür bis Ende Juli.

"Einsatz hat sich ausgezahlt"

"Unser Einsatz in den vergangenen Wochen hat sich ausgezahlt. Wir haben einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg gesetzt, jetzt wollen wir den wichtigsten auf dem Rasen machen", sagte Daxl.

"Wir freuen uns riesig"

Jetzt liegt es an der Mannschaft, den Acht-Punkte-Vorsprung auf Austria Klagenfurt ins Ziel zu bringen. "Alle sind extrem glücklich, dass wir endlich wieder unseren Beruf ausüben dürfen. Wir freuen uns riesig, dass die Liga fortgesetzt wird. Jetzt haben wir die Chance, unser großes Ziel, Meister zu werden, auf dem Platz zu erreichen", sagte SV-Ried-Spieler Manuel Kerhe im OÖN-Telefonat. Die vergangenen Wochen seien mental sehr schwer gewesen. "Den Fokus trotz der Ungewissheit beizubehalten war hart, aber unsere Mannschaft hat einmal mehr eine tolle Moral bewiesen. Jeder hat sein Trainingsprogramm absolviert."

Die Vereinsführung habe großartige Arbeit geleistet, so Kerhe. "Jeder war mit viel Feuer dabei und habe alles für eine Fortsetzung getan. Ich bin sehr stolz, für so einen Verein wie die SV Ried spielen zu dürfen. Jetzt können wir unser Ziel, den Aufstieg in die Bundesliga, aus eigener Kraft erreichen. Wir sind voll motiviert und hoffen und freuen uns auf die Meisterschaftsspiele", so Kerhe.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at