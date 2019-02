Jetzt hier daheim: Fremde und ihr Bild von Österreich

RIED. Multikulturelles Gespräch mit Menschen aus fünf Ländern

Menschen unterschiedlicher Herkunft berichten über ihre Erfahrungen. (Colourbox) Bild:

"Durchs Reden kommen die Leute zusammen" – genauso unkompliziert soll ein Abend verlaufen, den Regional Caritas, das Regionale Kompetenzzentrum für Integration und Diversität (Reki) und die Stadtgemeinde Ried am Mittwoch, 27. Februar, im Treffpunkt der Frau veranstalten. Menschen aus fünf verschiedenen Ländern, die nun in Österreich leben, berichten über ihre Geschichte und ihre Begegnungen in ihrer neuen Heimat Österreich.

Bosnien, Syrien, Türkei, Kenia und Deutschland – das sind jene Länder, aus denen die Menschen kommen, die mit den Besuchern ins Gespräch kommen wollen. Moderiert wird die Gesprächsrunde von Sabri Opak, einem türkischstämmigen Migranten, der an der vom Roten Kreuz initiierten Aktion "Crosstalk" teilnimmt.

"Mit diesem Abend wollen wir ermöglichen, mit Menschen aus verschiedenen Kulturen in Kontakt zu kommen", sagt Berta Burghuber. Sie ist Regionalkoordinatorin der Caritas in Ried und Mitorganisatorin der Veranstaltung. Es gehe darum, "die Schwellenangst zu senken, mit Menschen aus anderen Ländern ins Gespräch zu kommen und proaktiv den Kontakt zu ihnen zu suchen", so Burghuber. Schließlich gehe es darum, diesen Menschen die Teilnahme am öffentlichen Leben bei uns zu ermöglichen. "Egal, aus welchem Land jemand kommt, die Grundbedürfnisse sind die gleichen: Nähe, Geborgenheit, Akzeptanz, Anerkennung und würdevolle Begegnung", betonen Michaela Bangerl (Treffpunkt der Frau), Renate Brandstötter (Reki), Berta Burghuber und Max Freyer (Caritas) sowie Angelika Podgorschek (Stadtgemeinde Ried).

Nach einer Podiumsrunde stehen die fünf Protagonisten in Kleingruppen für Gespräche zur Verfügung. Im Anschluss besteht bei Imbiss und Getränken die Gelegenheit für weitere Diskussionen. Der Eintritt ist frei, die Dauer des Begegnungsabends ist von 19 bis 22 Uhr angesetzt. (rokl)



Selma Kocak, 34, stammt aus der Türkei und lebt seit 25 Jahren in Österreich: "Ich wundere mich, dass immer noch manche Menschen glauben, ich spreche nicht Deutsch, weil ich ein Kopftuch trage."



Heiko Schirmer, 52, hat früher in Görlitz in der ehemaligen DDR, nahe Polen, gelebt: "Schwer gefallen ist mir, ‘Grüß Gott’ zu sagen. Mittlerweile ist es mir in Fleisch und Blut übergegangen, auch in meiner alten Heimat."



Rashid Esmail, 23, kam im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 aus Syrien nach Österreich: "Ich habe mir die deutsche Sprache selbst mit Youtube beigebracht. Nun mache ich eine Ausbildung als Zerspanungstechniker."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema