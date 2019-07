Jetzt geht's los! Anpfiff zum Innviertler Fußballcup

Mit 19 Mannschaften ist der Bezirk Schärding beim diesjährigen Innviertler Fußballcup stark vertreten. Beim 60-Jahr-Jubiläum der Traditionsveranstaltung ist auch der FC Andorf, der 2017 das Turnier zum zweiten Mal gewonnen hat, dabei. Vor zwei Jahren kämpften sich die jungen Pramtaler bis ins Finale vor und trafen dort auf den SK Altheim. Nach spannenden 90 Minuten stand es 3:3, weshalb die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Den Deckel drauf machte 2017 der erst 19-jährige Valentin Großbötzl, der den ehemaligen Ried-Tormann Hans-Peter Berger bezwang und den zweiten Cup-Sieg des FC Andorf fixierte.

Ob die "Reise" für den FCA, der die aktuelle Saison auf Platz vier der Landesliga West beendet hat, heuer wieder ähnlich weit geht, wird sich zeigen. Gleich in der Vorrunde bestreiten die Pramtaler das Derby gegen die Union Kopfing (1. Klasse Nordwest). Gespielt wird am Samstag, 6. Juli, um 18 Uhr in Kopfing (alle weiteren Spieltermine in der Infobox rechts). Die Sieger der Vorrundenspiele steigen in die erste Hauptrunde des Innviertler Fußballcups auf. Diese wird von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Juli gespielt.

Termine der Vorrunde:

Freitag, 5. Juli,

18.15 Uhr: St. Peter/H. – Altheim;

18.45 Uhr: Raab – Braunau.

Samstag, 6. Juli,

18 Uhr: Kopfing – Andorf,

Suben – Esternberg.

Sonntag, 7. Juli,

17 Uhr: Hofkirchen/Tr. – ATSV Schärding;

18 Uhr: Sigharting – Utzenaich.

St. Aegidi – Taiskirchen (Spiel war bei Redaktionsschluss noch im Gange).



Die erste Hauptrunde wird von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Juli gespielt.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at