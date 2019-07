"Jetzige Entwicklung ist katastrophal für Schärding"

Die ungewisse Zukunft des Tourismusverbandes Schärding ist seit Monaten Gesprächsthema Nummer eins in der Barockstadt. Aufgrund des neuen oö. Tourismusgesetzes musste dieser fusionieren und wird zukünftig ein Teil des neugegründeten Verbandes Donau Oberösterreich sein. Ob das viel frequentierte Tourismusbüro an der Alten Innbrücke in Schärding bestehen bleibt, ist fraglich. Die Schärdinger Anwältin Beate Brandt hat nun eine Unterschriftenaktion gestartet, damit das langjährige, professionelle Team rund um Tourismuschefin Bettina Berndorfer erhalten bleibt.

"Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund am Inn spazieren und mich haben sehr viele Leute angesprochen, was nun mit dem Tourismusverband beziehungsweise Bettina Berndorfer und ihrem Team ist", erzählt Beate Brandt, die gemeinsam mit ihrem Bruder eine Anwaltskanzlei in der Schärdinger Silberzeile betreibt. Nachdem sich Brandt eingehender mit der Thematik beschäftig hat, entschloss sie sich, aktiv zu werden. "Ich bin eine Schärdingerin mit Leib und Seele, auch wenn ich jetzt in Taufkirchen wohne. Die Zentralisierung in Sachen Tourismus ist für Schärding ganz und gar nicht gut. Im Verband Donau Oberösterreich gehen wir unter. Schärding, und damit meine ich nicht nur die Stadt, sondern den ganzen Bezirk, braucht eine starke Tourismuschefin vor Ort." Schärding habe sich in den letzten 15 Jahren zu einer starken Marke entwickelt. "Der Aufschwung in den letzten zehn Jahren war – vor allem auch dank der Arbeit von Bettina Berndorfer und ihrem Team – enorm. Deshalb muss auch weiterhin professionell gearbeitet werden, denn wieder abwärts geht es schnell."

Stadtmarketing gescheitert

Die bisherigen Reaktionen auf ihren Facebook-Aufruf und ihre Unterschriftenaktion seien ausschließlich positiv. Aktiv unterstützt werde sie vor allem auch von den Schärdinger Aktiwirten, die die Unterschriftenlisten in den Gaststätten auflegen.

Das Projekt "Schärdinger Stadtmarketing" sei laut Brandt gescheitert. "Ein Gemeinderat hat mir bestätigt, dass sich Vertreter der Stadtgemeinde und des Tourismusverbandes Schärding in der extra eingerichteten Projektgruppe nicht einigen konnten. Eine Sitzung, die für 13. Juni geplant war, sei abgesagt worden. Seither gibt es keine offiziellen Gespräche mehr über die Thematik", sagt Brandt. Bis Jahresende muss auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden. "Es ist fünf vor zwölf. Und dass es am Geld scheitert, kann und darf einfach nicht sein."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at