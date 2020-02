Martina war vier, höchstens fünf. Ich erinnere mich an das blonde Mädchen, es war mit seinen Eltern in der Kirche in unserer beider Heimatgemeinde. 20 Jahre später treffe ich sie wieder: im Kloster als Schwester Raphaela Hönegger. Die gebürtige Innviertlerin ist 25 Jahre und lebt im Orden der Borromäerinnen in Wien. Sie war erst 16, als sie sich für Gott entschieden hatte. Ein Einblick in das Leben einer Nonne, das viel bunter ist als das eintönige Ordenskleid vermuten lässt.