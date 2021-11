Auch wenn die Corona-Zahlen und damit verbundene Spielabsagen momentan wieder im Steigen sind: Aus heutiger Sicht wird es wohl heuer gelingen, alle Herbstpartien regulär zu spielen. Zur Erinnerung: Im Vorjahr hieß es um diese Zeit bereits "Game over". Wie es im Frühjahr weitergehen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Ob eine 2-G-Regelung in Kraft tritt, ist momentan noch nicht abzusehen.