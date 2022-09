"Jeder Schulbeginn hat etwas Besonderes"

Ganz gespannt sitzen die zwölf Schülerinnen und Schüler in der bunt dekorierten Klasse und hören Volksschuldirektorin Monika Bamberger zu. Heute gibt es nur Organisatorisches zu hören, so wie in allen anderen Schulen des Landes. Das Besondere hier in der Volksschule in St. Georgen/Fillmannsbach (Bezirk Braunau): Es gibt nur eine Klasse für alle vier Volksschulstufen und eine Lehrerin, die gleichzeitig auch die Direktorin ist.