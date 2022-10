Jazz-Herbst lockt nach Burghausen

Internationale Musiker wie Kirk Fletcher und "Local Heroes" wie Sängerin Julia Fehenberger sind ebenso zu Gast wie die Electronic-Jazzer von Ark Noir, die Singer/Songwriterin Twana Rhodes und die österreichische Formation "Purple Is The Color". Vorverkaufskarten sind auch online auf www.b-jazz.com erhältlich.

Die Konzerte finden jeweils an Samstagen um 20 Uhr statt: am 15. Oktober ist Twana Rhodes zu hören, am 22. Oktober Ark Noir, am 29. Oktober das Julia Fehenberger Quartett, am 12. November Kirk Fletcher, am 19. November Organ Clash und am 26. November Purple Is The Color. Einen Frühschoppen mit der "Oiweiumhoibeeife Jazzband" mit Dixie, Swing und Hot Jazz serviert die IG Jazz am Sonntag, 6. November, zeitlich passend um 10.30 Uhr.