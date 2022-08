Jazz, Blues, Soul: Der Sound von New York kommt nach Mattighofen

Der New York City Musikmarathon verwandelt Mattighofen auch heuer wieder zum musikalischen Mekka. Die pulsierende Energie New Yorks bringt der gebürtige Mattighofener Gernot Bernroider bereits seit 2012 in seine Heimatstadt. Mit dem beliebten Musikfestival lädt er von 17. bis 21. August wieder zum Konzert- und Workshopreigen in den Stadtpark (bzw. -saal) Mattighofen.

Opening Night, 17. 8.: Mit seinem "Culturessence" gibt Bernroider den Auftakt in der Opening Night im Stadtsaal. Zu sehen und hören sind auch Dozenten der NYCMM-Workshops, die Berliner Saxofonistin Brigitta Flick und US-Bassist Ike Sturm. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Blues Power Night, 18. 8.: Gitarrist und Sänger Kai Strauss ist einer der großen Namen in der europäischen Bluesszene;19.30 Uhr.

Big Band Night, 19. 8.: Frischer Elan des Oberösterreichischen Jugendjazzorchesters trifft auf das neue Programm des Upper Austrian Jazzorchesters; 19 Uhr.

Jazz, Soul & Funk Night, 20. 8.: Jazz, Soul und Funk stehen bei Chanda Rule und "The Sweet Emma Band" im Vordergrund. Songwriting-Frische bringt "Jazzbaby!"; 19 Uhr

Familienmusiktag im Park, 20. 8.: Gemeinsam trommeln, singen, tanzen heißt es am Samstag, 20. August, ab 11 Uhr. Zum Mitmachkonzert lädt "Brennholz Rocks" ab 13 Uhr.

"A Musical Day in the Park", 21. 8.: Zu erleben ist das Trio "Young Music Lions" im Jazz-Brunch, ab 11 Uhr, dem um 17 Uhr das Abschlusskonzert aller Workshopteilnehmer folgt.

Jam-Sessions: Ab 22 Uhr spielen Dozenten und Workshopteilnehmer im Jam Rock Café auf.

Ausstellung: 73 Beispiele gelungener Architektur des Landes zeigt die Wanderausstellung in der Schau "architektur zeit raum 2010 bis 2020" im Stadtsaal und im Pavillon der LMS Mattighofen.

Mehr Informationen zum New York City Musikmarathon unter: nycmusikmarathon.com