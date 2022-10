Der Platz zwischen den Pfosten des TSV Utzenaich gehört Dominik Schnallinger. Eigentlich, denn in der dritten Runde der Bezirksliga West – beim Auswärtsspiel in Ranshofen – verletzte sich der Tormann zwanzig Minuten vor Spielende so schwer an der Hüfte, dass eine Rückkehr fraglich ist. Seine Position bleibt allerdings "in der Familie", da mit dem 16-jährigen Jannik Frauscher sein Firmling einspringt.