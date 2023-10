Jagdhornbläsergruppe Innkreis: Landesweit im Spitzenfeld

Die Innviertler Bläser errangen in der Oberösterreich-Wertung den zweiten Platz bei den Fürst-Pless- und Parforce-Hörnern in B und belegten im internationalen Bewerb Rang drei. Nächster Termin für alle Freunde der Jagdkultur ist die traditionelle Hubertusmesse der Jägerschaft des Bezirkes Ried am Sonntag, 15. Oktober, um 10 Uhr in der Stiftskirche Reichersberg. Sie wird von Propst Markus Grasl zelebriert und von der Jagdhornbläsergruppe Innkreis musikalisch gestaltet.

