Jägerstätter-Gedenken: Wallfahrt und jetzt auch digitale 3D-Rundgänge

Zum Todestag am 9. August steht in St. Radegund um 14 Uhr ein Vortrag von Erna Putz "Franziska – eine Frau in Beziehungen" vor der Pfarrkirche am Programm. Um 16 Uhr folgt eine Andacht, um 17 Uhr eine spirituelle Wanderung. Für 19.30 Uhr ist eine Eucharistiefeier mit anschließender Lichtfeier am Grab von Franz und Franziska Jägerstätter vorgesehen.

Leader-Projekt im 3D-Format

Und es gibt zum Jägerstätter-Gedenken, wie berichtet, jetzt auch digitales Angebot. Für die Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Radegund, in der Jägerstätter Mesner war, sowie den ehemaligen Jägerstätter-Hof, der heute als Gedenkhaus geführt wird, werden 3D-Rundgänge im Internet angeboten.

Ermöglicht wurde das Digitalisierungs-Projekt durch die Initiative des Vereins "Zukunft Oberinnviertel-Mattigtal". Dahinter steht ein Leader-Projekt der EU, das von Bund und Land kofinanziert wird. Jede der 37 Mitgliedsgemeinden des Vereines könne durch das Projekt zwei Gebäude 3D-digitalisieren lassen. "Franz und Franziska Jägerstätter haben sehr viele Bewunderer in den USA, eigentlich auf der ganzen Welt", sagt Monika Auer vom Jägerstätter-Beirat erfreut. "Gerade für diese Menschen ist es sicher schön, jetzt das Haus und die Pfarrkirche wenigstens online besuchen zu können", so Auer, Pfarrgemeinderatsmitglied in St. Radegund.

Die Aufnahmen wurden mittels spezieller 3D-Kamera gemacht und sollen das Gefühl vermitteln, im Gebäude umhergehen zu können. Dazu werden an besonderen Punkten in den Gebäuden spezielle Informationen "mitgeliefert". Natürlich könne ein virtueller Besuch nie das Gefühl vermitteln, das man beim persönlichen Besuch habe, so Auer: "Das Anschauen der Bilder fordert nur unsere Augen, wogegen ein persönlicher Besuch alle unsere Sinne fordert. Wie jedes Gebäude haben auch das Jägerstätter-Haus und die Pfarrkirche einen eigenen Geruch und einen eigenen Klang. Ich würde sogar beide Gebäude als Kraftorte bezeichnen, die man nur spürt, wenn man wirklich da ist."

Franz Jägerstätter, geboren als Franz Huber am 20. Mai 1907 in St. Radegund, verstorben am 9. August 1943, war Landwirt und Widerstandskämpfer. Verurteilt als Kriegsdienstverweigerer, wurde er hingerichtet. 2007 wurde Franz Jägerstätter von der katholischen Kirche seliggesprochen. Weitere Informationen auf dieser Seite: www.jaegerstaetter.at.

3D-Rundgänge in der Region

In St. Radegund hat sich die Gemeinde im Rahmen des Leader-Projekts für die Digitalisierung des Jägerstätter-Hauses und der Pfarrkirche entschieden. Auch andere Kirchen in der Region sind nun schon via 3D-Rundgang "begehbar", darunter die Pfarrkirchen Auerbach, Burgkirchen, Mining, Braunau-St. Stephan und Schalchen.