Jägerschaft zeigte Einigkeit und Verantwortung

BEZIRK RIED. Rudolf Wagner wurde einstimmig für weitere sechs Jahre zum Rieder Bezirksjägermeister gewählt

Die Erleger der bezirksbesten Rehböcke (mit Ehrengästen). Bild: haslinger-pr

Exakt 959 Jägerinnen und Jäger gibt es im Bezirk Ried. An ihrer Spitze steht auch in den kommenden sechs Jahren Rudolf Wagner: Der Jagdleiter von Antiesenhofen wurde beim Bezirksjägertag im Keine-Sorgen-Saal der Messe Ried bereits zum vierten Mal zum Bezirksjägermeister gewählt. Zu seinen Stellvertretern kürten die knapp 600 Anwesenden die Jagdleiter von Gurten und Eberschwang, Manfred Schabetsberger und Xaver Zweimüller. Als Delegierter wird wie bisher der Jagdleiter von St. Martin, Andreas Gasselsberger, den Bezirk Ried im Landesjagdausschuss vertreten.

Mit der einstimmigen Wahl bewies die Rieder Jägerschaft jene Geschlossenheit, die auch der scheidende Landesjägermeister Sepp Brandmayr bei seinem Abschiedsauftritt in Ried angesichts der aktuellen Herausforderungen für die Jagd betonte. Diese reichen von intensiver Freizeitnutzung der Naturlebensräume über die Problematik großer Beutegreifer wie Luchs und Wolf bis hin zu den forstlichen Auswirkungen des Klimawandels, vor allem Schäden durch Borkenkäfer und Trockenheit.

Um bei der Wiederaufforstung der dadurch entstandenen Schadflächen großflächige Einzäunungen zu vermeiden, sei die Jägerschaft gefordert, diese Bereiche schärfer zu bejagen, so Brandmayr. Er appellierte in diesem Zusammenhang aber auch an die Waldbesitzer: "Überspannt den Bogen nicht! Landwirtschaft und Jagd brauchen sich gegenseitig."

Diese Verantwortung habe die Jägerschaft im Bezirk Ried durch die Übererfüllung der festgesetzten Abschusspläne beim Rehwild (107 Prozent) im vergangenen Jahr erneut bewiesen, erklärte Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer seitens der Jagdbehörde. Das unterstrichen auch der Leiter der Forstinspektion, Hanspeter Haferlbauer, und Bezirksbauernkammer-Obmann Josef Diermayer. Insgesamt kamen in den 36 Genossenschafts- und zwölf Eigenjagdrevieren knapp 4500 Stück Rehwild zur Strecke.

Wildschweine ziehen an den Inn

Das Schwarzwild verlagert sich zunehmend von den großen Wäldern im Süden des Bezirks in das Naturschutzgebiet am Inn: Der Großteil der im Vorjahr erlegten 52 Wildschweine wurde dort auf die Schwarte gelegt. Beim Niederwild gibt es nach den teilweise starken Rückgängen der vergangenen Jahre Hoffnung auf eine Trendwende; die Hasenstrecke blieb mit 4420 Stück gegenüber dem Vorjahr praktisch gleich, die Fasanenstrecke stieg auf 1370 Stück. Die Jägerschaft trägt dazu mit konsequenter Raubwildbejagung, aber auch mit zahlreichen Maßnahmen zur Biotopverbesserung bei.

Bezirkshundereferent Adolf Hellwagner berichtete, dass im Bezirk Ried mehr als 190 gemeldete Jagdhunde im Einsatz sind. Ein großes Thema für Bezirksjägermeister Wagner und sein Team ist die Sicherheit im Jagdbetrieb. So wird auch heuer wieder in Wippenham ein bezirksweites Übungsschießen auf den "Laufenden Keiler" abgehalten (Freitag, 12. April, Loryhof).

Daten und Fakten

Neuwahl: Bezirksjägermeister Rudolf Wagner, Bezirksjägermeister-Stellvertreter Manfred Schabetsberger und Xaver Zweimüller, Delegierter zum OÖ. Landesjagdverband Andreas Gasselsberger, Delegierter-Stellvertreter Martin Sternbauer, Mitglieder im Bezirksjagdausschuss: Heinrich Floß, Josef Haslinger, Adolf Hellwagner, Franz Mayr, Johann Prenninger, Gerhard Schöberl.

Beste Rehbocktrophäen: Wuchsgebiet I: Gold Georg Glechner, St. Georgen/O.; Silber Robert Hatzmann, Utzenaich; Bronze Stefan Redhammer, Ort, und Anton Streif sen., Weilbach. Wuchsgebiet II: Gold Walter Jetzinger, Lohnsburg; Silber Franz Salhofer, Waldzell; Bronze Dr. Josef Obermair, Eberschwang.

Goldene Brüche: Georg Altenburg, Andrichsfurt; Hermann Denk, Reichersberg; Johann Erhart, Waldzell; Albert Falkinger, Andrichsfurt; Johann Gaisbauer, Weilbach; Johann Mayer, Mehrnbach; Franz Mayrböck, Aurolzmünster; Georg Stockinger, Peterskirchen; Franz Vorhauer, Taiskirchen.

Ehrennadel für 60-jährige Jagdausübung: Erich Hetzeneder, Ort; Albert Riegler, Eberschwang.

Ehrenurkunde für 70-jährige Jagdausübung: Anton Gumpinger, Taiskirchen; Johann Strobl, Ort.

Raubwildnadel: Johann Freund, Eitzing; Franz Petermaier, Geinberg; Karl Zogsberger, Aurolzmünster.

Ehrennadel des OÖLJV in Bronze: Ludwig Ortmaier, Weilbach.

Ehrenurkunde für Verdienste um die Jagd: Franz Mayrböck, Aurolzmünster.

Jagdhornbläserabzeichen: Georg Klingesberger (JHBG Gurten, 20 Jahre), Johann Brückl (JHBG Innkreis, 30 Jahre), Franz Wimmer (JHBG Gurten, 40 Jahre).

1 Kommentar il-capone (5137) 16.02.2019 14:26 Uhr > Beste Rehbocktrophäen: Wuchsgebiet I: Gold .... <



- - - - -



Das hiesige System der Jagdwirtschaft prämiert Geweihe?

Sorry, aber das hat mit Wildfreundlicher Waldhege rein gar nix zu tun.

Der Report ist eine einzige Selbstbeweihräucherung von Katholibans.

Mehr nicht.



Die Schiesseisenbesitzer sollten sich das System Wolf mal genauer ansehen, der das evolutionäre Beute machen zelebriert, u. nicht für Prämierungen ins Revier zieht. Antwort schreiben

