Jäger verirrte sich im Kobernaußerwald

Große Sorge herrschte am Mittwochmorgen um einen 60-Jährigen im Innviertel: Weil der Mann nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen war, meldete ihn sein Arbeitgeber als vermisst. Der Innviertler war am Vortag nicht von der Jagd im Kobernaußerwald bei Lengau (Bezirk Braunau am Inn) zurückgekehrt. Polizisten und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schalchen rückten zur Suche aus, die nach gut einer Stunde erfolgreich beendet werden konnte.

In Waldhütte übernachtet

Wie sich herausstellte, hatte der Jäger am Abend noch ein Reh erlegt. Bei der Suche nach dem Tier verirrte er sich mit seinem Jagdhund im Dickicht der Bäume. In der Dunkelheit fand er schließlich Unterschlupf in einer Waldhütte und verbrachte dort die Nacht. Ein Mitarbeiter der Österreichischen Bundesforste entdeckte den Vermissten am Mittwochmorgen und brachte ihn unversehrt zu seinem Fahrzeug zurück.

Tragischer Unfall vor 2 Wochen

Erst vor gut zwei Wochen war es in einem Waldstück im Innviertel zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Förster hatte sich im Weilhartsforst mit einer Waffe tödliche Verletzungen zugezogen. Ein Arbeitskollege fand den 54-jährigen Forstmitarbeiter tot neben seinem Auto. Er dürfte sich beim Hantieren mit einem Repetiergewehr verletzt haben – sowohl Suizid als auch Fremdverschulden konnten aufgrund der Spurenlage ausgeschlossen werden.

Aus dem Archiv: Tragischer Unfall im Innviertel: Förster mit Gewehr tödlich verletzt

