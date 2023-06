Jäger deckte Schlepperei auf

Der 56-jährige Weidmann aus dem Innviertel war am Samstagnachmittag in einem Wald im Gemeindegebiet von Gurten unterwegs, wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte. Dabei wurde der Mann auf einen Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen aufmerksam. Doch der ertappte Lenker des Schlepperfahrzeugs stieg aufs Gas und fuhr davon. Der Jäger alarmierte die Exekutive, die eine groß angelegte Fahndung nach dem Wagen einleitete. Weit kam der gesuchte Lenker nicht. In Geinberg blieb das Auto dann auf einem Feldweg stecken, der Fahrer lief aber davon. Übrig blieben die 14 Insassen im Kastenwagen: Die syrischen Staatsbürger wurden vorerst in das Polizeianhaltezentrum in Wels gebracht.

