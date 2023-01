Jacken zur freien Entnahme

Die Jacken werden verpackt, in Braunau und Mattighofen an zentralen, öffentlichen Plätzen aufgehängt und stehen Bedürftigen zur freien Entnahme bereit. "Wir möchten uns aktiv für Menschen einsetzen, die die Teuerungen massiv zu spüren bekommen", so Bezirksvorsitzende Ines Emersberger.

Die Jackenspenden können an jedem Mittwoch bis Ende Jänner im SPÖ Bezirksbüro am Braunauer Stadtplatz 52 abgegeben werden.

