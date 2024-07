Jaci Seifriedsberger hat WM und Olympia im Visier

In Willingen durfte Jacqueline Seifriedsberger im Februar über einen Weltcupsieg jubeln.

PATTIGHAM. Mit 935 Punkten beendete Skispringerin Jacqueline Seifriedsberger die vergangene Weltcupsaison auf dem fünften Platz. Damit gelang der 33-Jährigen mit fünf Podestplatzierungen eindrucksvoll der Sprung zurück in die Weltspitze. In Willingen gelang Jaci Seifriedsberger im Februar sogar ein Weltcupsieg. Jetzt bereitet sich die ÖSV-Athletin auf die kommende Saison mit der Nordischen Weltmeisterschaft in Trondheim vor. Ab Mitte August stehen mehrere Springen im Sommer-Grand-Prix auf dem Programm.

OÖN: Mit etwas zeitlichem Abstand betrachtet: Wie fällt Ihr Fazit der vergangenen Weltcup-Saison und der damit verbundenen Rückkehr in die absolute Weltspitze aus?

Jacqueline Seifriedsberger: Ich habe sicher einige damit überrascht. Wenn ich ehrlich bin, dann auch mich selber ein bisschen. Ich habe schon gewusst, dass ich Skispringen kann, umso schöner ist es, dass sich die harte Arbeit bezahlt gemacht hat. Vor allem der Umstand, dass ich über die ganze Saison hinweg gute Leistungen gezeigt habe, hat mich sehr gefreut. Ich bin über das vergangene Jahr wirklich glücklich und werde alles daransetzen, dass es auch in der kommenden Saison wieder so wird.

Wie sehen Ihre Ziele für die kommende Wintersaison mit der Nordischen Weltmeisterschaft in Trondheim aus?

Ich bin voll motiviert und mit ganzem Herzen bei der Sache. Mit der Schanze in Trondheim bin ich im vergangenen Winter noch nicht so zurechtgekommen. Wir sind aber noch auf Trainingslager dort, damit wir die Tücken der Schanze besser kennenlernen. Bei der WM ist im Mannschaftsbewerb unser großes Ziel, dass wir den Deutschen Paroli bieten können. Wir wollen die Goldmedaille holen. Auch im Mixed-Bewerb ist vieles möglich. Natürlich möchte ich auch im Einzel um Edelmetall mitkämpfen.

Die Olympischen Winterspiele finden im Februar 2026 in Italien statt. Wie sieht es mit Ihrer diesbezüglichen sportlichen Planung aus?

Ich habe immer gesagt, dass ich von Saison zu Saison schaue. Es kann immer etwas passieren, aber grundsätzlich ist die Teilnahme bei den Olympischen Spiele für mich ein großes Ziel. Meine Planung steht bis 2026. Der Vertrag beim Bundesheer, meinem Dienstgeber, wurde um zwei Jahre verlängert, das ist natürlich eine große Erleichterung für mich. So kann ich mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren.

